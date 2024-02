Al via Sempre aperti a donare con McDonald’s e Banco alimentare

Torna Sempre aperti a donare, l’iniziativa solidale a sostegno delle famiglie fragili che dal 2020 ha distribuito oltre mezzo milione di pasti caldi in tutta Italia. La quarta edizione riparte a Cinisello, Segrate, Garbagnate, Novate e Milano, dove McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco alimentare della Lombardia metteranno a disposizione non solo un pasto, ma anche un momento di conforto e convivialità. A Cinisello sono tre i ristoranti coinvolti (in via de Amicis al centro commerciale La Fontana, in viale Fulvio Testi e in via Valtellina) che prepareranno 100 pasti a settimana con il prezioso contributo di Banco alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre associazioni. "Anche per il 2024 vogliamo contribuire a dare una risposta concreta ai bisogni delle comunità - spiegano i promotori -. La catena rinnova l’impegno alla luce del complesso scenario socio economico". La.La.