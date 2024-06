Al via il laboratorio dove imparare a disegnare i fumetti manga

Un laboratorio dove imparare a disegnare i fumetti manga. A Bresso, oltre ai centri estivi, all’oratorio feriale e ai camp multi-sport, per i preadolescenti e per gli adolescenti, dai 12 ai 16 anni, arriva una grande occasione per avvicinarsi alle tecniche di questa graphic-novel giapponese, che riscuote molto successo. Il Comune di Bresso infatti ha organizzato 5 incontri, dalle 10 alle 12, nella sala Don Giussani di piazzetta Cavour 2 con la fumettista e illustratrice Sabrina Sala, docente di tecnica manga alla Scuola internazionale di Comics, con sede a Milano e Reggio Emilia. Il laboratorio è gratuito: per iscriversi si deve compilare il modulo digitale al link Laboratorio del fumetto presente sul sito istituzionale www.bresso.net

L’iscrizione sarà valida dopo aver ricevuto l’email di conferma da parte del Comune di Bresso. I posti disponibili sono 20. Si comincia lunedì 24 giugno, per proseguire mercoledì 26 giugno. A seguire, il 1°, il 3 e l’8 luglio. Giuseppe Nava