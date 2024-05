Al via il festival degli sport digitali per gli appassionati di videogiochi

Al via la seconda edizione di E-Sport Week da oggi a domenica 19 maggio. Un festival unico dedicato agli appassionati di videogiochi e agli sport digitali con ospite d’eccezione Daniele Prinsipe Paolucci, campione del mondo di Fifa 2021. E-Sport Week va in scena al centro commerciale Fiordaliso sabato e domenica 12 con il torneo efootball 2024 e il weekend successivo con il torneo FC24. Un grande evento dedicato agli amanti del gaming in cui avranno l’opportunità di immergersi in sessioni di gioco e allenamento perfezionando così le proprie abilità e affinare le strategie di gioco. Sarà possibile iscriversi direttamente all’evento. I visitatori del centro potranno partecipare alle sessioni di gioco libero cimentandosi nei videogames popolari come Mario Kart e Nintendo Switch Sports dal 13 al 17 maggio dalle 15 alle 19.

Mas.Sag.