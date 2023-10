Al Parco Nord Milano arrivano i defibrillatori. Dono di Philips Italia

Philips Italia ha consegnato, ieri pomeriggio, alcuni defibrillatori al Parco Nord Milano. Una donazione avvenuta all’interno della Cascina di via Clerici con l’obiettivo di rendere il polmone verde metropolitano ancora più "un parco protetto e un luogo strategico di aggregazione per cittadini, famiglie e per lo sport". Il 16 ottobre sarà la Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare e questo evento vuole essere l’occasione per sottolineare l’importanza di strumenti di tutela della salute delle persone. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai vertici del Parco, anche il business manager di Philips Italia Alberto Oggioni e l’assessore all’Ambiente del Comune di Milano Elena Grandi.