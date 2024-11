Al Monastero di Torba giornata col Fai

“Alla scoperta del territorio attraverso la lente dei cambiamenti climatici” è il tema proposto dal Fai nell’appuntamento in programma domani al Monastero di Torba. Una chiacchierata itinerante guidati dalla geologa Donatella Reggiori per conoscere e approfondire alcune tematiche quali: le grandi manifestazioni di cambi climatici nel tempo profondo della geologia della Terra,; gli eventi “più recenti” con le glaciazioni del Pleistocene all’attualità della crisi climatica. Passeggiate in programma alle ore 11 e alle 15. Costo del biglietto 7 euro per gli iscritti Fai, 15 l’intero; da 0 a 5 anni gratuito, dai 6 ai 18 anni 11 euro, persone con disabilità 7 euro.