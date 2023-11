Aiuto compiti per 8mila bimbi e ragazzi

Un aiuto nello studio, offerto a bambini e ragazzi di quartieri difficili. Il Programma QuBì - La ricetta contro la povertà infantile, promosso da Fondazione Cariplo e attivo a Milano dal 2017, ha rinnovato anche per l’anno scolastico 202324 il sostegno ai doposcuola della città, con particolare riferimento agli spazi che si rivolgono a minori in fragilità socioeconomica e culturale. I progetti sono sostenuti tramite il Bando “Doposcuola in Rete” con un impegno complessivo di 1,2 milioni di euro e saranno attivi per tutta la durata dell’anno scolastico.

In totale, i doposcuola sparsi nei quartieri sono 215, aggregati in 9 reti (una per ciascun Municipio della città di Milano) ed erogano oltre 1.600 ore settimanali di supporto allo studio a favore di circa 8mila bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni in condizioni socioeconomiche svantaggiate. Coinvolgono più di 500 operatori retribuiti, 2mila volontari e un’ampia rete di Enti di terzo settore, parrocchie e scuole.

"Rafforzare la capacità dei doposcuola di far fronte alla povertà educativa è essenziale per contrastare le disuguaglianze, a beneficio della comunità intera di oggi e di domani", commenta Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo.