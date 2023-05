Aiuto ai pazienti del terzo mondo Cena all’Aspria Harbour Club

Raccogliere fondi da destinare alle popolazioni più povere del pianeta, in particolare per migliorare i servizi chirurgici, l’assistenza sanitaria e, più in generale, gli standard della qualità della vita. È l’obiettivo dell’evento di solidarietà e beneficenza in programma stasera all’Aspria Harbour Club di Milano. Alle 20 è prevista una cena di fundraising a favore della Fondazione Day Surgery Onlus. Un appuntamento, precisa una nota, "dedicato ai donatori della Fondazione, pazienti, amici, imprenditori e luminari" della medicina e pensato dal professor Giampiero Campanelli, chirurgo e fondatore della Day Surgery Onlus. Scopo della serata, aperta al pubblico (per prenotazioni: [email protected]) è raccogliere fondi da dedicare alla realizzazione di 22 missioni e di interventi mirati in Paesi come Benin,Ghana, Nigeria, Haiti, Paraguay, Ecuador. Nata nel 2004 per ottenere finanziamenti per la realizzazione di strutture di day surgery all’interno di ospedali, pubblici e privati convenzionati, in Lombardia, la Fondazione ha poi ampliato il suo impegno per realizzare interventi chirurgici di day surgery in pazienti adulti e bambini anche nei Paesi del terzo e quarto mondo.