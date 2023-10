Aiuto ai parenti con pensioni quasi da fame a Milano

Spina dorsale del welfare, con una pensione media di poco più di 1.100 euro al mese. Questo l’importo medio delle pensioni vigenti nel 2023 che emerge dai dati dell’Inps per quanto riguarda la Lombardia.

E con questo “gruzzolo” diventano strategici per far quadrare i conti anche alle famiglie dei figli. Tra le province, i pensionati più “ricchi” sono nel Milanese dove la media arriva a 1.370 euro; a Bergamo siamo sui 1.061 euro al mese, a Brescia sui 1.104, a Lecco 1.208 euro, a Sondrio 968,61, il valore più basso tra le province lombarde. Nota dolente sono sempre le pensioni delle donne, che crollano drasticamente rispetto alla media generale, fino a 827 euro. Solo a Milano superano di poco i mille euro, mentre Sondrio si conferma all’ultimo posto con circa 693 euro. Va un po’ meglio alle pensionate di Como e Lecco, che hanno una media di 830-840 euro al mese, mentre a Bergamo e Brescia i vitalizi medi non arrivano agli 800 euro mensili.

Un’altra forte divergenza si nota tra le fasce dei più anziani, per effetto probabilmente della maggiore presenza di pensioni femminili (vista la maggiore aspettativa di vita delle donne) e delle pensioni assistenziali (invalidità, superstiti). Rispetto al totale degli over 65 (1.148 euro), l’assegno mensile per gli over 80 è in media di 885 euro.

F.P.