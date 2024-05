Aiuti per le rette col “tesoretto” della Pelucca

Dopo anni di revisione e consolidamento del bilancio, oggi la Fondazione La Pelucca può contare su un "tesoretto", che sarà messo a disposizione degli ospiti e anche dei lavoratori. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della onlus, presieduto da Giuseppe Nicosia, che ha approvato il bilancio che si è chiuso positivamente per la onlus, che gestisce gran parte dei servizi socio-sanitari sul territorio sestese, dalla casa di riposo al nucleo Alzheimer fino al centro per disabili e autistici. "Il risultato è ancora più positivo se si considera che nell’anno abbiamo fatto fronte ad un aumento di oltre il 60 per cento degli oneri finanziari - ha spiegato il presidente -. Abbiamo sostenuto importanti investimenti per oltre 200mila euro per migliorare le nostre strutture, diminuendo nel contempo il debito complessivo della Fondazione di quasi il 9 per cento".

In particolare nell'ultimo anno la onlus ha effettuato diversi lavori per rendere più sicuri ed efficienti gli ambienti e le camere degli ospiti. "Il dato che più ci soddisfa è quello relativo al minutaggio di assistenza ai nostri anziani, che è stato di oltre il 25 per cento in più del livello richiesto da Regione Lombardia, con un tasso di occupazione dei posti disponibili al 99 per cento - ha sottolineato Nicosia -. Grazie a questo importante risultato, la Fondazione ha deciso di autofinanziare alcune azioni positive verso i propri dipendenti e i cittadini sestesi". Misure a 360 gradi per aprire ancora di più le strutture di via Campanella e di via Boccaccio all'utenza e per accrescere le competenze dei lavoratori. In particolare, il consiglio di amministrazione de La Pelucca ha deciso l'attivazione di un fondo del valore di 25mila euro per le famiglie. Nel concreto, questo tesoretto servirà per contribuire al pagamento delle rette degli ospiti di Sesto, che presentano un Isee basso. Per i dipendenti, invece, sono state decise due misure diverse, una che riguarda i benefit accessori e una che riguarda il percorso di formazione continua. Sarà attribuito un ticket restaurant da 4 euro a ogni dipendente per ogni giornata lavorata e saranno attivati alcuni corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale e strumenti informatici.