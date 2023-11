Aiuola in Piazza Duomo, basta palme. Duello tra Ermenegildo Zegna e 3Bee

Duello per la nuova aiuola in Piazza Duomo. In corsa per sostituire lo sponsor Starbucks e realizzare l’area verde sul sagrato ci sono EZ Service srl, la società della casa di moda Ermenegildo Zegna, e 3Bee, l’azienda che si occupa di sostenibilità ambientale. L’indicazione del Comune al futuro sponsor è stata netta: "L’attuale allestimento delle aiuole dovrà essere completamente rivisto, prevedendo una sostituzione della componente arborea delle palme". Addio, dunque, a palme e banani. La nuova aiuola sarà diversa, ma i due progetti in corsa sono ancora top secret. La commissione tecnica comunale, infatti, ieri ha aperto le due offerte pervenute e ha verificato che entrambe sono valide. Stop.

La decisione finale sarà presa nei prossimi giorni da una Commissione tecnica in cui ci sarà anche la Sovrintendenza. In attesa di conoscere la scelta finale di Palazzo Marino, una sola cosa è certa. Sei anni dopo il progetto di sponsorizzato dalla multinazionale americana Starbucks, in Piazza Duomo spariranno le piante che tante polemiche hanno provocato quando il progetto venne presentato e poi realizzato: palme e banani, infatti, non vennero considerate piante adatte a Milano dal centrodestra milanese. A far polemica sulla palme scese in campo anche il leader della Lega Matteo Salvini. Il sindaco Giuseppe Sala ha sempre difeso la proposta di Starbucks, che negli stessi mesi della sponsorizzazione aprì anche la sua maxi-caffetteria in piazza Cordusio.

Ma quando Palazzo Marino ha lanciato il nuovo bando di gara in vista della scadenza della sponsorizzazione dell’azienda americana, l’indicazione comunale è stata netta: stop alle palme. Milano, dunque, entro qualche mese volterà pagina, almeno sul fronte del verde all’ombra della Madonnina. Una domanda, intanto, sorge spontanea: il progetto vincitore, di Zegna o di 3Bee, susciterà le stesse polemiche di sei anni fa?

M.Min.