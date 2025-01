Aiuola danneggiata. Claudio Mondin torna a risistemarla

Ancora danneggiata l’aiuola comunale di piazza Martiri della Libertà, dopo che era stata risistemata e riordinata una decina di giorni fa dai volontari dell’associazione cittadina “Mi prendo cura di Bresso“. Questa volta ad abbattere e a travolgere i paletti, le recinzioni, gli arbusti e le piantine è stato un autoveicolo, che non si è fermato all’interno della limitrofa piazzola di sosta, come si nota dalle impronte di pneumatici lasciate nella terra dentro l’aiuola. Quindi, per la seconda volta in questo mese di gennaio, il fondatore di “Mi prendo cura di Bresso“, Claudio Mondin, ha preso di nuovo gli attrezzi da giardiniere, ha rimesso nella terra i paletti di sostegno, ha sistemato le piantine e ha ricollocato la rete verde, ripristinando il decoro urbano della caratteristica aiuola, nel piccolo giardino pubblico di questa storica piazza bressese.

Giu.Na.