Air Liquide sostiene le matricole, l’aiuto alla futura “dottoressa”

Un capitolo a parte è l’incentivo Air Liquide, "riservato agli iscritti al primo anno di Ingegneria gestionale o Chimica o Meccanica, Farmacia e Farmacia industriale, Chimiche e Tecniche farmaceutiche", una sprone a scegliere le materie scientifiche all’università. A questo serve l’assegno che l’azienda che ha sede a Pioltello consegna ogni anno a un giovane Stem, stavolta è andato a una studentessa.

Un’iniziativa a sostegno di un percorso di formazione che si vorrebbe attirasse più diplomati. Dalla Lombardia arriva il 17% degli studenti in questi campi a livello nazionale, ma in Regione si registra un gender gap: troppo poche le ragazze che si dedicano a questi studi. Da qui le proposte per avvicinarle a questo percorso fin dall’infanzia. Una sfida per il Paese e per il territorio e "iniziative come la borsa di studio vanno nella direzione di sostenere il cambiamento", sottolinea il Comune.

Bar.Cal.