Agricoltori 4.0 si diventa in aula

Formazione, valorizzazione professionale e consulenza aziendale. Sono gli obiettivi di “PSR&Innovazione Lombardia”, l’ente di formazione promosso da Coldiretti in Lombardia e accreditato dalla Regione, che organizza corsi e percorsi formativi per la crescita lavorativa degli imprenditori agricoli. Ieri sono stati presentati i nuovi spazi presso la sede della federazione regionale a Milano, inaugurati da Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, e da Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, alla presenza dei vertici di Coldiretti Lombardia.

"In un periodo di grandi sfide e trasformazioni, la formazione diventa strategica per il futuro del nostro settore – afferma Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia –. Rimanere aggiornati e aumentare il proprio bagaglio di competenze è fondamentale non solo per chi opera in agricoltura da tanti anni, ma anche e soprattutto per i giovani imprenditori agricoli che scelgono la campagna per costruire il proprio futuro". "La formazione è fondamentale per accelerare in modo efficace la transizione ecologica e digitale – ha sottolineato l’assessore Tironi – due ambiti interconnessi che consentono alle imprese agricole lombarde di aumentare la loro competitività sugli scenari internazionali". "Poter contare su spazi di confronto e percorsi formativi di alto livello – ha ribadito l’assessore Beduschi – è essenziale per rafforzare la competitività del settore. L’agricoltura è in continua evoluzione e avere strumenti adeguati per interpretare i cambiamenti normativi e affrontare le sfide del futuro è fondamentale per il nostro comparto".