Milano, pestaggio con arma bianca in via Farini: vittima portata d’urgenza in ospedale

Un uomo di 32 anni è stato aggredito in via Farini a Milano poco dopo la mezzanotte del 27 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, nel pestaggio sono coinvolte più persone e la vittima è stato colpita con un’arma bianca (espressione che indica armi come coltelli e bastoni).

Dopo l’aggressione, sul posto è arrivata un’ambulanza coordinata dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza e il trentaduenne è stato portato in codice giallo all’ospedale Niguarda. La vittima ha diverse contusioni alla testa e al torace, ma non è in grave pericolo.

Non è chiara al momento come sia originata la rissa, né chi siano gli aggressori, ma sul posto stanno indagando gli agenti di polizia della Questura di Milano.