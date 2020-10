Milano, 26 ottobre 2020 - Pugni , calci e coltellate fino a farlo cadere a terra, dove verrà soccorso in arresto cardiaco. Sono le 18.30 di ieri e la zona è quella di piazza Insubria, per la precisione la tristemente nota via Laura Ciceri Visconti, vittima dell’aggressione è uomo di 51 anni, tunisino. Nella tarda serata di ieri era ancora difficile ricostruire nei dettagli quanto era successo. Di sicuro una lite molto violenta, il tunisino sarebbe stato colpito al volto con diversi fendenti senza riuscire a difendersi, presumibilmente per motivi di droga. Nessun aggressore sarebbe stato fermato dai carabinieri sul posto per ricostruire i passaggi della lite. Un solo testimone che però non è stato in grado di descrivere il viso dell’aggressore.

Gli investigatori ipotizzano, ma per ora non ci sono certezze, che si tratti di una lite fra spacciatori, stanno sentendo i familiari, accorsi sul posto. L’uomo è arrivato al San Paolo in condizioni molto gravi ed è stato intubato e portato in Rianimazione. L’ultima aggressione nella zona risale a qualche mese fa. Erano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro un bar. Su Facebook Francesco Rocca, presidente della Commissione Sicurezza e Verde del Municipio 4 aveva postato: "La Commissione Sicurezza del Municipio 4 tramite un documento specifico indirizzato al Sindaco, Questore e Prefetto aveva già segnalato situazioni di illegalità in via Ciceri Visconti, evidenziando la continua presenza di spaccio di droga, aggressioni e risse continue, mancava la sparatoria. Milano fuori dai Bastioni è Far West".

Sull’accaduto era arrivata anche una richiesta dal Comitato di Quartiere Insubria-Molise-Varsavia che invitava le forze dell’ordine a potenziare i controlli. Lo scorso settembre un padre di famiglia era stato brutalmente accoltellato all’altezza del civico n. 10 di via Ciceri Visconti da una banda di balordi maghrebini solo per essere stati rimproverati. "Il tratto della via fra il civico n. 2 e n. 8 della via a pochi passi da piazza Insubria viene utilizzato da sempre come deposito di scooter rubati", scrivono ancora i comitati di quartiere. Ieri sera l’ennesimo episodio violento, legato presumobilmnete allo spaccio e alla microcriminalità di quartiere.