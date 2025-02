Il gioielliere-influencer Lorenzo Ruzza preso a pugni e testate nel suo negozio a Milano: imprenditore barese a processo

Milano, 5 febbraio 2025 – Danilo Quarto, imprenditore barese nel settore della sicurezza privata ed ex presidente del Cerignola calcio, è stato rinviato a giudizio per l’aggressione nei confronti di Lorenzo Ruzza, il gioielliere influencer noto per i suoi video sui social. Lo ha deciso la gup Silvana Pucci, che ha fissato la prima udienza ad aprile. Tentata estorsione e lesioni sono le accuse contestate nei suoi confronti e nei confronti di Lorenzo Canetoli, anche lui rinviato a giudizio.

L’aggressione

L’aggressione a Ruzza, nel suo negozio milanese di via Cesare Battisti, risale al maggio 2021. Stando a quanto ricostruito, Quarto, nel maggio 2021, si presenta nella sede della «Bottega del Tempo» per accompagnare il coimputato Canetoli, il quale aveva bisogno di parlare a un collaboratore di Ruzza. Quando i toni della discussione si alzano, il negoziante avrebbe invitato i presenti a calmarsi, ricevendo per tutta risposta l’aggressione fisica e, dal nulla, un’imposizione perentoria di utilizzare la sua sicurezza all’esterno del negozio.

Le immagini delle telecamere

Le telecamere di sorveglianza riprendono tutta la scena, compreso quando Quarto prende a pugni e testate la vittima con l’intenzione di imporgli i servizi della sua impresa di vigilanza. La vittima, che nell’occasione riportò una prognosi di dieci giorni, ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e si è costituito parte civile nel processo che si terrà contro l’imprenditore pugliese.