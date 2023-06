Culturano, aggredito a pugni in faccia per un cellulare e 80 euro

Culturano (Milano) – Botte per rubare un cellulare. Ancora violenza assurda per pochi "spiccioli". Nella nottata di venerdì e sabato i carabinieri della stazione di Melegnano hanno rintracciato un italiano 33enne, già noto per diversi precedenti, che poco prima aveva aggredito, in via De Andre a Colturano un 55enne del posto.

La vittima stava rientrando a casa, poco prima dell’una di notte, quando è stato fermato e aggredito dal 33enne che lo ha colpirlo con pugni in faccia per portargli via il cellulare e il portafogli contenente circa 80 euro.

I carabinieri intervenuti rapidamente sul posto, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno avviato subito le ricerche che hanno consentito di rintracciare il 33enne poco distante dal luogo della rapina.

L’uomo è stato portato in caserma e denunciato in stato di libertà per rapina. La vittima invece è stata soccorsa sul posto da un’ambulanza della Croce Bianca di Paullo ma ha rifiutato il ricovero ospedaliero.