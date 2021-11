Milano, 2 novembre - È stato arrestato, a Milano, il presunto aggressore di un giovane straniero che nella tarda serata del 29 ottobre è stato gravemente ferito nei pressi di uno stabile dismesso. La vittima, un 20enne nordafricano, si trova ricoverato in prognosi riservata alla Clinica Città Studi. In manette è finitto un 30enne ivoriano, regolare in Italia, con precedenti e senza fissa dimora, che gravita proprio intorno allo stabile occupato in viale Molise 62 dov'è avvenuta l'aggressione, effettuata con un oggetto appuntito. Per gli inquirenti sarebbe stato lui a procurare una grave ferita al capo alla vittima, che non è stata ancora completamente identificata. Secondo quanto riferito in questura, l'uomo, arrestato con l'accusa di tentato omicidio, è stato rintracciato domenica scorsa durante un controllo di routine non lontano dall'ex Macello.

