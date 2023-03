Aggressione a sassate in viale Sarca, fermati due baby rapinatori

La loro fuga è durata meno di un’ora. Alle 17, hanno cercato di derubare un ventottenne in viale Sarca, prendendolo a sassate dopo il tentativo fallito di portargli via orologio e collana. Un’ora dopo, gli agenti del commissariato Greco-Turro hanno rintracciato due dei tre presunti autori del raid violento all’interno di Casa Testi, struttura d’accoglienza che si occupa di minori stranieri non accompagnati: entrambi egiziani, rispettivamente di 17 e 18 anni, sono stati sottoposti a un provvedimento di fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di tentata rapina aggravata. Come raccontato ieri, l’assalto è andato in scena mercoledì pomeriggio nella zona delle Case bianche: lì il gruppo ha aggredito il passante, non riuscendo però a derubarlo. La vittima, che stava rincasando con i sacchetti della spesa, non ha riportato gravi conseguenze: è stato trasportato al Niguarda e dimesso con quattro giorni di prognosi.

Nel frattempo, sono partite le indagini dei poliziotti di via Perotti, coordinati dalla dirigente Anna Laruccia, che nel giro di un’ora sono arrivate a Casa Testi: lì sono stati bloccati i due giovanissimi nordafricani, incensurati, che hanno opposto una strenua resistenza (e per questo sono stati denunciati a piede libero). Gli approfondimenti investigativi proseguono su due fronti. Il primo punta a identificare il terzo ragazzo entrato in azione. Il secondo si concentrerà su altri blitz simili andati in scena di recente nell’area del Bicocca Village, per capire se siano opera della stessa banda. Nei giorni scorsi, i poliziotti di Greco-Turro hanno arrestato per rapina aggravata anche un clochard di origine marocchina, il trentaseienne I.T., accusato di aver derubato del cellulare un connazionale venticinquenne in un parchetto di via Zuretti e di averlo ferito all’orecchio con un oggetto appuntito.

N.P.