Aggrediti in pieno centro nella notte: due feriti

Aggrediti in piena notte nel centro cittadino. Vittima un uomo di 49 anni e un 26enne. Il fatto è accaduto in piazza 4 Novembre intorno alle 2.20 nei pressi del Castello Mediceo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, due ambulanze e un’auto medica. Ancora sono tutte da chiarire le cause dell’aggressione che verosimilmente sarebbe scaturita per futili motivi.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Le vittime dell’aggressione sono state soccorse dai mezzi sanitari inviati dal 118.

Il 49enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Rozzano mentre il 26enne, anche lui in codice giallo, al pronto soccorso del nosocomio cittadino.

Le piazze dei centri cittadini dell’hinterland milanese sono diventate ormai da tempo teatro di violenze e vandalismi.

Melegnano come San Giuliano Milanese e come Rozzano (e come altri Comuni dell’hinterland) dove da settimane i cittadini protestano per la presenza di bande di teppisti fino a tarda notte.

Hanno paura, chiedono più vigilanza e più sicurezza, specie nelle ore notturne.

Mas.Sag.