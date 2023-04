Aggredisce gli agenti Voleva fuggire, arrestato

Per sfuggire alla perquisizione e, quindi, all’arresto per spaccio, ha preso a calci e pugni gli agenti del commissariato di Sesto. Gli agenti, infatti, lo avevano sorpreso mentre cedeva una dose di droga, dopo aver svolto un servizio di appostamento e osservazione in via Milanese. In manette è finito un marocchino di 33 anni che in pochi minuti ha collezionato diversi reati. L’uomo, infatti, era già noto alle forze dell’ordine per reati specifici e, dai controlli in commissariato, è emerso anche che fosse irregolare sul territorio italiano. Quando i poliziotti hanno iniziato a pattugliare la zona, si sono accorti che lo straniero aspettava dei clienti e lo hanno poi colto in flagranza di reato, mentre cedeva una dose e ritirava del denaro. A quel punto è scattato il blitz. Nel tentativo di bloccarlo, i due agenti sono stati aggrediti e picchiati dal marocchino: entrambi hanno riportato alcune contusioni, a causa dei calci e dei pugni e sono stati dimessi dal pronto soccorso con pochi giorni di prognosi.

Una volta immobilizzato, il 33enne è stato perquisito e trovato in possesso di 25 grammi di cocaina e di 850 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Per il malvivente è così scattato l’arresto con le accuse di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’altro giorno al Tribunale di Monza si è svolto il processo col rito direttissimo: il giudice ha disposto la detenzione nel carcere di Monza.

La.La.