Agenti di notte in strada. Ritirate 25 patenti

Settembre è stato un mese di controlli straordinari da parte della polizia locale, che è stata impegnata anche con il turno notturno nei weekend. Gli agenti hanno controllato 429 veicoli ed elevato 92 sanzioni per violazioni al codice della strada, oltre ad aver effettuato 17 tra fermi e sequestri di veicoli. Durante i pattugliamenti 410 conducenti sono stati sottoposti a etilometro e test antidroga: 25 patenti sono state ritirate e ci sono state diverse sanzioni per consumo di bevande alcoliche nei parchi e occupazioni abusive. "Desidero ringraziare gli agenti e gli ufficiali per la professionalità che hanno dimostrato con un impegno straordinario sul fronte della sicurezza sul territorio - commenta l’assessore alla Polizia locale Alessandro Del Corno -. I risultati sono eloquenti e confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione". Un lavoro che si è concretizzato grazie ai finanziamenti di Regione con un piano di intervento del comando colognese, che ha previsto il potenziamento delle operazioni di polizia stradale nelle ore serali e notturne. La.La.