"Adesso mi ammazzo". Lo salva il negoziatore

"Se venite qui mi ammazzo". Momenti di tensione domenica in via Stella Bianca, zona Bicocca, dove un italiano di 48 anni ha minacciato il suicidio dopo essersi chiuso nel suo camper. L’allarme è scattato alle 12.40, quando alcuni passanti hanno allertato il 112 perché lui stava litigando con la compagna, spintonandola e insultandola. Una volta sul posto, i poliziotti, non sapendo se fosse armato o se nel mezzo ci fossero delle bombole di gas, hanno chiesto l’intervento dello psicologo e del “negoziatore“ della polizia, che poi hanno cercato di far desistere l’uomo. Poco dopo le 16, si è arreso. Alla fine è stato denunciato per procurato allarme.