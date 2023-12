Addio Latteria di Milano. Ricordi e rose dai clienti

La Latteria, lo storico ristorante in via San Marco dopo 58 anni di attività abbassa per sempre la saracinesca. E per festeggiare l’ultimo giorno prima della pensione, i proprietari Maria e Arturo Maggi hanno offerto il pranzo ai loro clienti storici. "Un nostro cliente speciale ci ha fatto trovare trecento rose rosse all’entrata del ristorante. Quando le abbiamo viste non credevamo ai nostri occhi", racconta Arturo. Il futuro del ristorante? "Trattativa in corso… Noi cerchiamo qualcuno che voglia conservare la nostra impronta".