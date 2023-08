Addio alle strade groviera Centro e periferia, venti cantieri "Nessuna zona resterà indietro"

di Barbara Calderola

Addio strade groviera, 20 cantieri in arrivo, 1 milione 300mila euro di investimento per cancellare le buche in centro e in periferia. A Pioltello scatta il piano sicurezza. Sotto i ferri del Comune anche via Lombardia a Limito, via Monza a Seggiano, via Tripoli a Pioltello Vecchia, tutte arterie di grande passaggio. Nel caso di via Mozart, al Satellite, il quartiere multietnico dove si parlano più di cento lingue diverse, è stata prevista una totale rivisitazione anti-bivacco, intervento che punta a migliorare la qualità di vita e che si affiancherà al corposo restyling avviato nel rione con il 110%.

Palazzoni impacchettati e dal 1 settembre anche boulevard pieni di ruspe e di operai. È una delle opere pubbliche di punta appena licenziata dal Consiglio e coinvolgerà piste ciclabili, marciapiedi e in alcuni casi porterà in dote ai residenti una nuova illuminazione di ultima generazione. "Anche quest’anno abbiamo un piano asfaltature importante che riguarda tutta la città - dice il vicesindaco Saimon Gaiotto con delega alla partita -. Nessun quartiere viene lasciato indietro e come nel 2022 gli interventi nascono dalle segnalazioni degli abitanti: è la gente che ha indicato le priorità. Un’altra prova di condivisione e di partecipazione. L’anno scorso ci siamo concentrati su dossi e limiti di velocità per garantire una viabilità più ordinata, stavolta invece l’obiettivo è valorizzare alcune vie cruciali molto battute da chi ci vive e da chi viene da fuori". Organizzare "un calendario così articolato cercando di limitare i disagi non è stato semplice - ancora Gaiotto - abbiamo ottimizzato tutto grazie alla sintonia con i nostri partner, Cogeser e Cap, che provvederanno alle reti e ai sottoservizi, luce gas, e acqua, senza sovrapposizioni o peggio ancora senza rischiare di vanificare lavori già completati". Una macchina complessa che richiederà pazienza. La convivenza con i cantieri non è mai una passeggiata, "ma il risultato - promette il Comune - ripagherà di tutti gli sforzi". La parola d’ordine "è aggiornare", la manutenzione "è un aspetto essenziale della nostra idea di città".