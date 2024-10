"Addio a tutte le barriere". Pioltello adotta Cude il pass disabili europeo

"Cade un’altra barriera". Pioltello adotta Cude, il pass disabili europeo, una banca dati nazionale online, che rende valido il permesso di circolare in tutti i comuni e nella Ztl delle città che leggono il nuovo contrassegno, 500 in Italia, molte anche nella Martesana a cominciare da Vignate, Gorgonzola e Segrate. "Si fa tutto in pochi clic sul portale dell’Automobilista", spiega Mimmo Paolini, comandante della polizia locale. È lui che ha aperto la strada al cambiamento. "Spostarsi liberamente è autonomia - sottolinea la sindaca Ivonne Cosciotti -. È un ulteriore passo dell’Amministrazione verso la semplificazione per i cittadini che convivono con un handicap. Muoversi può già essere fonte di difficoltà di per sé in certe situazioni, così facilitiamo la circolazione in modo che anche raggiungere una città diversa per una visita medica o per altre necessità non sia più un problema". Fra i primi meriti del nuovo corso, il taglio della burocrazia. Chi si iscriverà al servizio, infatti, non dovrà più contattare le singole amministrazioni per raggiungere la Zona a traffico limitato di un altro centro. Per accedere al sito "è necessario presentare richiesta di adesione al Comune che consegnato il pass, di solito è quello di residenza, compilare un modulo indicando due targhe. A quel punto verrà consegnato un codice che l’utente userà per collegarsi al Portale dell’automobilista o all’App per smartphone iPatente (con autenticazione con Spid o Cie)".

Chi invece deve rinnovare il contrassegno, o riceverlo per la prima volta, da adesso in poi potrà ottenere direttamente la nuova versione europea al comando ed entrare così nei comuni che hanno il lettore Cude. Il disabile ha la mappa delle città abilitate direttamente sul portale. Nel gruppo, amministrazioni "dotate di apparati tecnologici per la Ztl in grado di interrogare in tempo reale il Cude, a Pioltello è già in funzione – conclude Paolini –. Il rilevatore di transiti confronta le targhe che attraversano la zona a traffico limitato con il data base del contrassegno europeo, scartando quelle autorizzate". Se non fosse così, ci si vedrebbe recapitare un bel salasso.