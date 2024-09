Addio a Segatti. La bellezza contro il cancro

È venuta a mancare Anna Segatti (nella foto), presidente de “La Forza e il Sorriso Onlus“, sabato, dopo una lunga convivenza con il cancro. L’associazione benefica, fondata a Milano nel 2006, patrocinata da Cosmetica Italia, impegnata nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti a favore delle donne colpite da tumore. E dal 2015 Anna Segatti era alla guida dell’iniziativa, eletta per il quarto mandato consecutivo nel dicembre del 2022. Sostenitrice instancabile delle iniziative a sostegno delle donne nella loro lotta contro il cancro, "Anna Segatti ha impresso il proprio stile e un indistinguibile carisma nel percorso di crescita del progetto, oggi presente in oltre 55 ospedali italiani".

Laureata in Lingue Straniere all’Università di Trieste, con una lunga carriera internazionale interamente dedicata all’universo cosmetico, conclusasi nel 2013, è stata anche vicepresidente di Cosmetica Italia contribuendo attivamente alla fondazione della Onlus. "Come donna impegnata in prima persona nel contrasto alla malattia - ricordano alla Onlus - ha sempre creduto e agito concretamente nella promozione dei laboratori di bellezza per le donne colpite da tumore, profondamente convinta del valore sociale dei cosmetici e della loro importanza come elementi essenziali di benessere e cura di sé e indispensabili alleati nel contrastare gli effetti secondari delle cure oncologiche". In occasione della sua rielezione, nel dicembre del 2022, Anna Segatti si era detta "orgogliosa e onorata di rappresentare La Forza e il Sorriso Onlus. Questa è un’associazione a cui tengo molto, sia dal punto di vista personale, essendo io una paziente oncologica, sia professionale, avendo collaborato da tempo alla creazione del meraviglioso progetto della Onlus".