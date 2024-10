Addio a Giorgio Lamperti anima del circolo “Ascani“

È morto all’età di 77 anni Giorgio Lamperti (nella foto), fondatore e presidente del circolo fotografico cassanese “Gino Ascani“. Personaggio molto noto in città, si è spento nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale di Treviglio. Lascia la moglie e due figli. L’annuncio è stato dato sui social, numerosi i commenti di condoglianze dei cittadini. Fra di loro sono in tanti a conservare il proprio ritratto scattato da Giorgio Lamperti. Si deve a Giorgio Lamperti la creazione dal nulla del circolo fotografico Gino Ascani nel 1974. In questi 50 di attività, sono stati molti gli appassionati di fotografia che hanno affinato le loro tecniche grazie al suo supporto teorico-tecnico.

Non mancano i messaggi di cordoglio bipartisan dei politici locali. "Cassano perde una figura che negli anni ha dato lustro alla città con le sue fotografie e i tanti fotografi che ha formato", dice il sindaco Fabio Colombo. Gli fa eco il vice Andrea Savino: "Resterà vivo il ricordo del suo amore per la fotografia ma anche delle sue battaglie contro le barriere architettoniche. Mancherà a tutti noi". Messaggi di cordoglio anche da consiglieri dell’opposizione: "Ciao Giorgio – così Roberto Maviglia (Cee) – grazie per averci regalato tantissime belle fotografie che rimarranno sempre con noi"; Vittorio Caglio (Pd): "Giorgio era autentico, schietto e diretto, sempre senza fronzoli. In ogni conversazione, sia personale che professionale, non nascondeva mai la sua opinione. Lascia un grande vuoto". Elena Bornaghi (Coc): "Cassano perde una delle sue colonne". Funerali domani alle 15 nella chiesa di Cristo Risorto. Stefano Dati