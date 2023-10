L'acqua più buona della Lombardia? È quella della provincia di Milano

Milano, 26 ottobre 2023 – L'acqua migliore della Lombardia? È quella della provincia di Milano. A certificare la qualità dell'acqua che scende dai rubinetti (ma non solo) è Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che ha messo Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, al primo posto nella classifica dei gestori della regione, e prima monoutility italiana per l’ammontare dei premi ricevuti.

Ma non solo. Il Gruppo ha ottenuto anche il massimo dei voti anche per l’eccellenza della gestione del servizio idrico fognario, come per lo smaltimento e valorizzazione dei fanghi da depurazione.

Dal 2018 Arera ha varato un piano di incentivazione che coinvolge tutti i gestori del servizio idrico del Paese, che vengono giudicati secondo 6 indicatori tecnici, perdite idriche, interruzioni del servizio, qualità dell’acqua erogata, adeguatezza del sistema fognario, smaltimento fanghi in discarica e qualità dell’acqua depurata, e altri due indicatori 2 commerciali, che riguardano ogni ambito della gestione dei contratti.

A seconda dei risultati raggiunti l'Autorità eroga contributi e il Gruppo Cap nel biennio 2021 -2022 ha ha ottenuto un contributo di circa 8milioni di euro, posizionandosi al terzo posto su 137 utility italiane, prima tra le 13 lombarde. Per i prossimi anni il Gruppo intende migliorare ancora la qualità dell'acqua con l'adozione adozione del Sanitation Safety Plan, un sistema all’avanguardia a livello mondiale, sviluppato con l’Istituto Superiore di Sanità, il Politecnico di Milano e l’Università del South Carolina, per garantire acqua depurata, pronta per essere impiegata in agricoltura.