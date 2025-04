Achille Lombardo vince ancora il titolo regionale di boxe under 17

Achille Lombardo, classe 2009, vince il campionato regionale di pugilato nella categoria Under 17, peso 54 kg, laureandosi campione per il terzo anno consecutivo. Il giovane pugile (nella foto con l’allenatore) si è confermato ancora una volta tra i migliori della sua categoria, conquistando il titolo regionale e aggiungendo un altro successo alla sua già brillante carriera. Dopo aver trionfato, Achille ha corso subito a festeggiare con il suo idolo e amico, Daniele Scardina, che stava presentando il suo libro "King Toretto" a Cascina Grande, a Rozzano. Il maestro che ha accompagnato Achille in questo percorso di successi è sempre Angelo Valente, della palestra Kick and Punch, che lo ha seguito e supportato in ogni fase della preparazione. "Sono molto soddisfatto di questo risultato – racconta Achille Lombardo, un campione sicuro di sé ma che si emoziona ad ogni vittoria –. L’avversario che ho battuto in finale è stato un degno sfidante. Ma considero questa vittoria solo un tassello di un puzzle ancora da costruire. Ho ancora molta strada da fare. Prendo sempre come spunto una frase del mio idolo, nonché amico, Daniele Scardina: "un passo alla volta, un pugno alla volta". Ora mi aspetta un duro lavoro in vista dei Campionati Italiani".

Mas.Sag.