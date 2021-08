Milano - Momenti di paura, questa mattina, nei giardini di piazza Insubria in zona Molise, a Milano. Un egiziano è stato ferito a coltellate, in più parti del corpo, in una lite scoppiata con un altro straniero che si è dileguato. L'uomo, 41 anni, è stato trasportato al Policlinico in codice giallo: al momento si ritiene non sia in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Il ferimento è avvenuto intorno alle 8.30: il nordafricano ha riportato tagli al collo, alla spalla sinistra e alla mano destra. Non è ancora stato accertato se abbia precedenti e se abbia un regolare permesso di soggiorno, né i motivi dell'accoltellamento.