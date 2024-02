Studente accoltellato a scuola, lezioni sospese al Cfp di Pieve Emanuele: team di psicologi per aiutare i compagni

Pieve Emanuele, 7 febbraio 2024 – Dopo il dramma sfiorato, ieri, con l'accoltellamento di uno studente nell'androne del Cfp di via Gigli, oggi le lezioni sono state sospese e gli alunni invitati a riflettere su quanto accaduto. Per aiutare i ragazzi ad affrontare il disagio e l'ansia generati dall’aggressione verrà attivato un team di supporto psicologico. Il particolare è emerso oggi e il team, messo a disposizione dall'amministrazione territoriale, dovrebbe iniziare ad operare nei prossimi giorni. Questa mattina al Cfp è arrivato Massimo Maraniello Capo divisione formazione Afol Metropolitana che ha incontrato allievi, insegnanti e dirigenti scolastici. “Le lezioni per oggi sono ferme. Abbiamo una serie di riunioni assembleari prima con le classi e poi un incontro in plenaria dove ogni classe porterà le proprie richieste, le proprie domande, i propri dubbi - spiega Massimo Maraniello -. Questa in particolare è una scuola di eccellenza che riguarda però un territorio complesso in questo caso".

"Pur essendo la prima situazione davvero grave, sebbene l’episodio sia avvenuto all’esterno e non veda coinvolto come aggressore un nostro studente – ha aggiunto Maraniello – si percepisce che i ragazzi spesso rischiano di doversi gestire da soli momenti di tensione". Il clima a scuola è cupo, gli sguardi degli studenti sono spaventati ma allo stesso tempo pieni di rabbia per quanto accaduto al loro compagno, che fortunatamente è stato dichiarato fuori pericolo.