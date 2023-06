Sale sull’autobus, accoltella passeggero e scappa: a Corsico caccia all'aggressore

Corsico (Milano), 30 giugno 2023 – I passeggeri sono corsi fuori dall’autobus, altri sono rimasti immobili, sotto shock. “Eravamo terrorizzati”, hanno raccontato alla polizia locale di Corsico intervenuta sul posto. Un uomo, circa 40 anni, nordafricano dalle descrizioni, è salito sull’autobus z553 della Stav, direzione Abbiategrasso via Rosate, in piazza al Ponte a Corsico.

Ha iniziato a urlare, “era ubriaco o fatto di qualche sostanza”, hanno raccontato i passeggeri. Uno di loro, un 41enne, gli ha detto di smetterla di disturbare tutti e di abbassare la voce. In risposta l’uomo lo ha preso a pugni, l’altro ha cercato di difendersi e l’aggressore ha tirato fuori dalla tasca un coltello a serramanico, colpendo alla mano e al braccio il 41enne. Poi ha puntato la lama contro gli altri passeggeri: “Sono scappata dall’altra parte dell’autobus – ha raccontato una ragazza – eravamo in preda al panico, non sapevamo cosa fare, abbiamo urlato all’autista di fermare il pullman per farlo scendere”.

Così è stato: il guidatore ha schiacciato sul freno e ha aperto le porte. L’accoltellatore è scappato verso Villaggio Giardino e ha fatto perdere le sue tracce su cui ci sono ora i carabinieri della Compagnia di Corsico che cercano l’aggressore in base all’identikit fornito dalle testimonianze. L’uomo ferito, per fortuna, non si trova in pericolo di vita ma la ferita è profonda ed è stato portato al pronto soccorso in codice giallo.