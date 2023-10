Accertatori di Amsa controllano i sacchi

Accertatori di Amsa in arrivo sul piccolo territorio comunale di Bresso per ispezionare soprattutto i sacchi dell’indifferenziata collocati dai residenti sui marciapiedi. Stanno per partire intensi controlli in tutte e sei le zone in cui è suddivisa la città bressese per la raccolta differenziata con l’obiettivo di verificare come e quanto gli abitanti dividano e differenzino le varie tipologie di rifiuti. Oltre al mancato rispetto dei giorni e degli orari previsti per l’esposizione dei bidoncini e dei contenitori, gli agenti accertatori andranno a esaminare il contenuto dei sacchi, indagando soprattutto se all’interno di quelli trasparenti neutri dell’indifferenziata ci siano tipologie che andrebbero sistemate, invece, nei vari cassonetti della differenziata. Riscontrate le infrazioni, potranno verbalizzarle con la collaborazione della polizia locale bressese. Grazie a questi controlli, il Comune di Bresso potrà attuare la campagna di "differenziare tutti per pagare meno" per migliorare il livello della differenziata che si attesta ora al 65%. "La nostra intenzione è quella di aumentare un punto di percentuale all’anno la raccolta differenziata in città, per arrivare al 70% alla fine del mandato - conclude l’assessore bressese all’Igiene urbana Sergio Chirico -. Mentre ogni tonnellata di indifferenziata da smaltire va pagata, con la raccolta differenziata c’è un ricavo economico. Gli accertatori di Amsa potranno aprire i sacchi collocati fuori dai cancelli dei palazzi e verificare i rifiuti presenti".

Giuseppe Nava