Abibò, gioco e incontro per i più piccoli

Aperte le iscrizioni per frequentare il Centro prima infanzia Abibò a partire da gennaio. Si tratta di un servizio complementare agli asili nido comunali, rivolto a bambini da 12 a 36 mesi per offrire occasioni di gioco e di incontro con i coetanei. "Potranno essere accolti al massimo 18 bambini, dai 12 ai 36 mesi soli o accompagnati, con una frequenza giornaliera di non più di 4 ore, garantendo l’abilità di accesso senza distinzione di sesso, nazionalità, religione", spiegano gli organizzatori.

Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì con il seguente orario: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 a partire dal 7 gennaio 2025 fino al 31 luglio 2025. è previsto un periodo di chiusura nella settimana di Pasqua. Il servizio non prevede pranzo ma solo una merenda. I pannolini sono inclusi nel costo della retta di frequenza. Gli orari di accoglienza vanno dalle 8.30 alle 9 e dalle 15 alle 15.30 per i bambini non accompagnati, dalle 9 e dalle 15 per i piccoli in compresenza con un adulto. "La differenziazione oraria di questi momenti nasce dall’esigenza di garantire un distacco il più possibile sereno, un’attenzione mirata proprio per la forte carica emotiva che riveste e consentire un ambientamento quotidiano il più possibile rispettoso delle caratteristiche di ciascun bambino. Ai genitori, una volta all’anno, viene richiesta la compilazione di un modulo di “customer satisfaction“ teso a verificare l’accettazione e la gradibilità del servizio in atto", concludono dalla staff.

Nessun versamento è previsto all’atto della presentazione della domanda, bensì in seguito alla sua accettazione e all’avvenuta iscrizione del bambino. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale e basate sull’Indicatore della situazione economica equivalente Isee. Per conoscere requisiti e altre informazioni importanti, è possibile leggere i termini e le condizioni di servizio sul sito del Comune di Garbagnate.

Davide Falco