Abbattuto autovelox. Dolo o incidente?

Potrebbe esserci un emulo di Fleximan dietro l’abbattimento dell’autovelox (nella foto) di Gaggiano, Anche se le ipotesi sono diverse. Non è escluso che il palo sul quale è installato l’impianto per il controllo della velocità sia stato vittima di un incidente o del maltempo. È un fatto che l’unico autovelox presente in città è stato abbattuto. Sono alcuni residenti a ipotizzare l’intervento di un emulo di Fleximan. L’autovelox si trova all’incrocio fra le vie Leonardo da Vinci, De Gasperi e Volta. "Forse lo hanno urtato apposta con un’auto e lo hanno fatto cadere", ipotizza un ragazzo del posto. Secondo alcuni commercianti della zona però potrebbe anche essere stato abbattuto dal maltempo e dal forte vento dell’altro giorno. Quanto è accaduto a Gaggiano resta un giallo per ora. Anche il primo cittadino Enrico Baj ancora non ha saputo se l’abbattimento del palo dell’autovelox sia stata opera di un atto vandalico, di un incidente provocato da un conducente che poi non si è fermato ed è andato via senza denunciare il sinistro, oppure del maltempo che ha imperversato nei giorni scorsi. Forse dalle immagini delle telecamere della zona si potrò capire meglio cos’è accaduto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Quando il palo è crollato al suolo sul posto non transitavano passanti. Mas.Sag.