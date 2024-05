A Vizzolo sfida a due fra Salvatori e Lanzani

Tra i Comuni del Sud-Est Milanese che vanno al voto c’è anche Vizzolo, paese di 4mila abitanti al confine con il Lodigiano, noto anche per essere sede dell’ospedale Predabissi, il quartier generale dell’Asst Melegnano e Martesana.

Per le elezioni 2024 la sfida è a due. La sindaca uscente Luisa Salvatori tenta il bis con la lista (vicina al centrosinistra) Viva Vizzolo Viva; l’altro candidato è Marco Lanzani con la compagine Insieme per Vizzolo, sostenuta dal centrodestra. "Abbiamo ancora tanti progetti da realizzare": questa la motivazione che ha spinto l’attuale sindaca, 68 anni, fisica nucleare, a riproporsi all’elettorato sull’onda di "un grande amore per il paese".

Salvatori si presenta con un "programma partecipato" e il supporto di una squadra che condivide, prima di tutto, gli ideali dell’antifascismo. Diversi i temi del programma elettorale, dalla riqualificazione di piazza Puccini alla creazione di una piazza nel quartiere Sarmazzano; dall’eliminazione delle barriere architettoniche alla ristrutturazione del vecchio municipio, oggi sede di svariate associazioni. In agenda anche l’installazione di foto-trappole per combattere lo sversamento abusivo dei rifiuti e la creazione di un’officina delle biciclette come volano per favorire l’imprenditoria giovanile e la mobilità sostenibile. Lanzani, 55 anni, imprenditore, ha alle spalle diverse esperienze politiche: a Melegnano, ad esempio, dal 2007 al 2013 è stato assessore a bilancio, sicurezza, commercio e Fiera del Perdono. Un incarico, del quale ha fatto tesoro. "Chi mi conosce sa che non mi sono mai fermato al colore politico: il bene di un paese va oltre, la politica è confronto, l’apertura alla società civile fondamentale", spiega l’aspirante sindaco, che è sceso nell’agone elettorale "per passione e sull’onda dei tanti cittadini, che mi hanno chiesto di mettermi in gioco.

Il centrodestra a Vizzolo si presenta oggi unito, una prova di maturità politica". Nel programma elettorale figurano il ripristino dello scuolabus, soppresso nel 2022; la valorizzazione dell’area feste; una maggiore cura di strade, marciapiedi e cimitero. In agenda inoltre la creazione di nuove aree cani e l’avvio di un mercato settimanale. Anche a Vizzolo questi sono gli ultimi giorni per intensificare e completare la campagna elettorale, cercando di agganciare anche le frange più indecise e poco motivate dell’elettorato presente sul territorio.

A. Z.