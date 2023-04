A tutta velocità contro la cuspide Diciannovenne muore tra le fiamme

di Monica Autunno

La Cinquecento a tutta velocità contro la cuspide del guard rail del casello, l’auto che prende fuoco in pochi istanti: muore un diciannovenne. Il ragazzo, A.L., residente a Gorgonzola, studente universitario, è deceduto probabilmente sul colpo, in concomitanza con il micidiale schianto e prima, è la speranza di tutti, che le fiamme avvolgessero la vettura. Una sequenza comunque terribile. È avvenuto all’alba di ieri, mancava poco alle quattro, al casello della Teem, ingresso di Pozzuolo Martesana. La dinamica della tragedia è stata ricostruita dagli uomini della polizia stradale di San Donato Milanese, con l’ausilio delle immagini registrate dalle telecamere che presidiano tutta l’area del casello. Una dinamica che sembra chiara. Nessun’altra auto coinvolta, la 500 condotta dal diciannovenne, in arrivo dalla Cassanese, sarebbe piombata sul casello senza alcun cenno di frenata. Si ipotizza un colpo di sonno. La salma del ragazzo, estratta dalle lamiere roventi dai vigili del fuoco, è stata composta all’istituto di medicina legale di Milano, e resta a disposizione degli inquirenti.

Con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia. Restano cordoglio e shock. A Pozzuolo, svegliata nottetempo dal sibilo delle sirene, e a Gorgonzola, dove la giovane vittima viveva. E dove, all’alba di ieri, gli agenti della Polstrada, accompagnati da personale medico, si sono recati per dare ai genitori la terribile notizia. La Fiat 500 condotta dal giovane gorgonzolese arrivava da Milano, e aveva percorso il tratto di nuova Cassanese che porta diritto al varco di immissione sulla Tangenziale est esterna, probabilmente diretto all’uscita di Gessate e da lì a casa, a Gorgonzola. Forse un colpo di sonno ha beffato il ragazzo alla guida, solo in auto. L’utilitaria, priva di controllo e a velocità elevata, è piombata sul casello. Uno schianto violento, e subito il rogo. Sul posto si sono precipitati polizia stradale, tecnici della società autostradale, vigili del fuoco, soccorritori. Per il giovane, rimasto fra le lamiere, niente da fare.