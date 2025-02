A Sesto droga, liti e pregiudicati. Il questore sospende per 15 giorni la licenza al bar Hemingway

Clienti trovati in possesso di droga all’interno del locale e tre liti degenerate in aggressioni fisiche in pochi mesi: per questo il questore di Milano, Bruno Megale, ha deciso di sospendere per 15 giorni la licenza al bar Hemingway di Sesto San Giovanni. Il locale – fa sapere la questura in una nota – era già stato destinatario di un decreto di sospensione della licenza a marzo 2023 per lo stesso genere di problemi.

Il provvedimento è stato notificato al titolare dagli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni in questi giorni. Il primo degli episodi che hanno fatto scattare la sospensione risale allo scorso giugno, quando i poliziotti, durante dei controlli nel locale, hanno denunciato due clienti trovati in possesso di droga. A settembre, poi, gli agenti sono intervenuti per un’aggressione, iniziata all’interno e degenerata fuori dal locale. La vittima, trasportata in ospedale, aveva riportato lesioni per una prognosi di 12 giorni. A fine ottobre un nuovo intervento all’esterno del locale, per una lite tra due avventrici, finite a spintonarsi a vicenda. A dicembre un cliente, seduto a un tavolino fuori insieme a conoscenti, è stato avvicinato e aggredito da un gruppo di persone. Finito in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Tra novembre e dicembre, inoltre – fa sapere la questura – i poliziotti hanno identificato tra i clienti del locale diverse persone con precedenti penali.