A scuola e in pasticceria, come 75 anni fa col papà

Regalare un sorriso alle persone anziane ospiti delle case di riposo di tutto il Paese. È questo il compito dei “nipoti di Babbo Natale” che a differenza del simpatico signore con la barba bianca sono attivi tutto l’anno grazie all’associazione “Un sorriso in più onlus“. La signora Piera, 86 anni, ospite della Rsa “Gli Oleandri“ ha ricevuto la visita di una “speciale nipote” che ha esaudito tutti i desideri scritti nella sua lettera. Raffaella Mainardi è l’aiutante di Babbo Natale che, insieme all’educatrice Letizia, ha regalato un’emozione unica a Piera, portandola a Milano nella scuola che ha frequentato da bambina e poi nella pasticceria dove faceva colazione con il suo papà. "È stata una bellissima esperienza, una giornata intensa, coinvolgente – spiega Raffaella Mainardi, al suo esordio come “nipote” –. Sono già attiva da anni nel mondo del volontariato ma volevo aiutare e dedicarmi alle persone sole, far sentire la vicinanza e far capire che c’è qualcuno accanto a loro". Nella lettera Piera aveva chiesto di poter ritornare nella scuola elementare di via Moscati a Milano, dove ha spiegato agli alunni delle classi seconde della scuola primaria che ai suoi tempi la classe era formata da sole bambine, che indossavano un grembiule azzurro con un fiocco blu e non usavano la biro per scrivere ma il pennino con la boccetta d’inchiostro. La gita è proseguita poi con una gustosa merenda nella pasticceria accanto alla scuola dove ogni domenica mattina suo padre la portava a fare colazione.

"Il vero dono è il tempo trascorso insieme e la relazione che si crea – racconta Raffaella Mainardi –. Tutti possono realizzare un desiderio e diventare nipoti di Babbo Natale attraverso il portale dedicato che raccoglie le lettere degli anziani che vivono in casa di riposo e dà la possibilità a chiunque di realizzarli". Dal 2018 l’associazione ha lanciato la piattaforma digitale www.nipotidibabbonatale.it.

Massimiliano Saggese