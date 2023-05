A scuola di protezione civile Lezioni sul campo fin da piccoli

Campo base in palestra all’istituto Mattei Di Vittorio, 60 ragazzi di quinta elementare a Pioltello diventano tute gialle per due giorni. La notte con la protezione civile e le lezioni anti-calamità fanno il tutto esaurito, venerdì l’avvio dell’esercitazione in presa diretta, l’approccio è ludico, lo scopo molto concreto: imparare a difendere se stessi e gli altri. Torna l’iniziativa dopo lo stop della pandemia, "per noi è una grande emozione riavervi qui", ha detto agli alunni Claudio Dotti, coordinatore delle tute gialle di casa e assessore allo sport. Ad accogliere gli studenti con lui anche la sindaca Ivonne Cosciotti: "Fra voi ci sono i volontari di domani e come quelli di oggi sarete i primi a intervenire quando succede qualcosa di brutto per aiutare le persone coinvolte, come quando nel 2018 deragliò il treno nella nostra stazione e morirono tre persone". Per i bambini un’esperienza forte con lezioni antincendio e anti alluvione, comunicazioni radio, la pratica dopo anni di teoria, "l’incontro con il corpo avviene prima di tutto in classe", ricorda Jessica D’Adam, assessora all’istruzione, che ha inserito il progetto nel Piano diritto allo Studio. Il preside Salvatore Longobardi ha sottolineato "l’importanza dell’iniziativa". Per i piccoli protagonisti, laboratori e simulazioni a partire dalle manovre di pronto soccorso e dalla preparazione dei sacchi per rafforzare gli argini. Un momento carico di commozione pensando ai coetanei romagnoli che non hanno più nulla, la furia dell’acqua ha spazzato via tutta la loro vita in pochi istanti. L’appuntamento si è trasformato anche in un momento di riflessione. La protezione civile fa ormai parte del loro curriculum "perché su questi temi ci si deve misurare da subito". Barbara Calderola