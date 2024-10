A Rogoredo lo Scirocco dell’inclusione

Oliva

Le Olimpiadi invernali del 2026 stanno accelerando la rigenerazione urbana di alcune aree di Milano, fra cui spicca Rogoredo. Tira vento dal Sud in zona Santa Giulia grazie a Scirocco, il nuovo spazio ibrido nato da una costola di Mare Culturale Urbano, che sta abilmente facendo networking. Tutto comincia con l’accordo tra Lendlease (la grande società di real estate che si occupa di sviluppare tutta l’area) e Mare Culturale Urbano, che già gestisce hub creativi di quartiere in Cascina Torrette a San Siro o in Cascina Merlata, e che sbarca ora in piazza Modotti. I protagonisti a Scirocco sono, soprattutto, gli abitanti del quartiere, che saranno coinvolti nelle attività di rigenerazione urbana, insieme ad artisti, musicisti e associazion. A Scirocco la sera spesso si fa festa, ballando tra i tavoli, intonando cori che sfociano in trenini goliardici, mentre si gustano le prelibatezze dello chef Federico Boni; a Scirocco si può anche fare un aperitivo, bere un caffè o godersi un dopocena con gli amici. Il locale è molto ampio, circa 500 mqi, sorge nell’ex mensa di Sky e dispone oltre che di un bancone bar e di un forno a vista per la pizza di ben due palchi per gli spettacoli: uno grande all’interno nel bel mezzo della sala e uno più piccolo di fuori. "Scirocco metterà al centro del suo programma", aggiunge Andrea Capaldi di Mare Culturale Urbano, "la comunità che già abita il quartiere e tutti i nuovi abitanti che arriveranno. Desideriamo essere presidio sociale e culturale, piazza aperta e inclusiva per persone di tutte le età. E anche qui attiveremo percorsi di formazione e inserimento lavorativo dedicati ai giovani nei mestieri legati al food and beverage". Il progetto si inserisce nella rete degli spazi ibridi riconosciuti dal Comune, in cui si fondono il business e il sociale, il carattere di impresa privata con la vocazione pubblica. Una scommessa che si sta rivelando vincente.

Scirocco, piazza Modotti 7

tel.3383635785