"Abbiamo organizzato un “servizio integrativo“ a cura dei genitori, con educatori di una cooperativa che coprono le ore scoperte fino alle 16.30. È l’unico modo per poterci barcamenare, in queste giornate a ostacoli". A parlare è Daniela Faggion, presidente dell’Associazione genitori “Amici della Leonardo“ della primaria Leonardo Da Vinci. "Questo tampona il problema ma non lo risolve, perché a pagare sono sempre le famiglie visto che le nomine non avvengono per tempo. Io ho una bimba in terza elementare. Il più grande comincia la prima media e devo accompagnarlo e andarlo a prendere, almeno nei primi giorni. Senza il “servizio integrativo“ non potrei". M.V.