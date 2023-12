A grande richiesta torna da oggi lo “Spazio compiti“ per i ragazzi

Torna “Spazio compiti” per gli alunni delle medie di Bresso nelle sale della biblioteca civica comunale “L’Artemisia” di via Centurelli 48, nel centro storico. Dopo la positiva esperienza delle scorse vacanze natalizie, questa mattina scatta il servizio municipale a sostegno delle famiglie, venendo incontro alle loro esigenze di lavoro proprio in questo periodo dal Natale all’Epifania, quando i plessi scolastici sono chiusi per le feste.

L’iniziativa sarà infatti operativa dal 27 dicembre al 5 gennaio, nei giorni feriali, per un totale di 20 partecipanti, al costo di 30 euro a bambino. I “periodi“ previsti per “Spazio compiti“ sono quattro, due per questa settimana e due per la prossima, la mattina e il pomeriggio: ogni periodo è composto da 5 scolari, che potranno frequentarlo per un massimo di 8 ore. I ragazzi e le ragazze potranno così studiare e fare i compiti delle vacanze con i compagni di scuola e alla presenza di un educatore: "Con questo servizio, per i prossimi giorni, c’è un posto come la biblioteca comunale dove gli scolari possono fare i compiti, quando i loro genitori sono al lavoro. – conclude Cristina Dimasi, vicesindaco di Bresso, con delega all’Istruzione –. La civica diventa per i ragazzi sia un luogo da conoscere sia uno spazio appunto dove fare amicizia, studiare, socializzare e condividere lo studio". Ci sono ancora disponibili pochissimi posti: per le iscrizioni, per i moduli da compilare e per le informazioni, consultare il sito istituzionale www.bresso.net. Giuseppe Nava