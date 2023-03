A cosa pensano i lombardi: meno ambiente e politica, più paura per il crimine. Tutti temono il carovita

Folla sui Navigli

Diminuisce l’interesse per le tematiche ambientali, cresce l’attenzione sulla microcriminalità. Si chiedono meno informazioni sulle politiche del lavoro e sul caro prezzi (anche se resta cruciale) mentre si cercano più notizie sulle conseguenze della guerra in Ucraina. E in Lombardia non sparisce dai radar il Covid, rispetto a quanto succede in altre regioni. La ricerca - su un campione di 4.693 persone, mille delle quali in Lombardia - è stata condotta dall’Istituto Bilendi, nell’ambito del progetto “Opinion Leader 4 Future“, programma triennale tra Almed, l’alta scuola dell’Università Cattolica, e il Gruppo Credem, che punta a studiare come circolano le informazioni nell’universo mediatico. Insieme hanno dato vita al neonato “Osservatorio per l’Informazione consapevole”. La prima ricerca sonda i temi sui quali le persone vorrebbero essere più informati quest’anno: è stato chiesto loro di scegliere tre argomenti chiave. A livello nazionale, Il carovita è indicato dal 36% del campione come uno dei temi di maggiore interesse. Fra le donne si registra una maggiore attenzione al tema della sostenibilità (28%), gli uomini sono incuriositi dalle innovazioni tecnologiche (13%). Fra i più giovani (18-34 anni) l’attenzione al carovita scende (-6% rispetto al totale) mentre ci si focalizza più sulla salute mentale (12%, ovvero...