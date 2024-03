A colazione con l’autore musicale Saul Beretta

La sala sarà arredata come un salotto, con piccoli tavoli sparsi e comode sedute, per sorseggiare il caffè con un biscotto durante l’incontro, condotto come una specie di intervista per far emergere il “lato umano“ e “la vita“ degli ospiti. Torna la rassegna “Incontri, con un caffè e un sorriso“, organizzata dall’associazione Cittàgiardino Cusanomilanino, già Amici del Milanino, che dal 2006 si occupa della salvaguardia e della valorizzazione di quella che è stata la prima città giardino italiana.

La rassegna vuole mostrare i talenti del territorio e ispirare progetti per la città attraverso una mattinata insieme a “guest star“ sempre diverse. Il secondo di questi appuntamenti, dopo quello con l’artista Giò Manzoni, vede come protagonista Saul Beretta che vanta una variegata attività: inventore musicale, è il direttore creativo di Musicamorfosi, ma anche autore di testi e musica, produttore artistico, autore radiofonico, promotore e agitatore di insolite iniziative musicali, direttore artistico di svariati festival. L’appuntamento è oggi dalle 10 alle 12,30 in Villa Bigatti, in viale Buffoli. La rassegna è resa possibile anche dalla collaborazione dell’associazione Sorriso, che si occupa di organizzare attività per i disabili ai quali è affidata l’accoglienza e la pausa caffè degli ospiti.

