A Cascina Favaglie torna la Festa del Pane

Riparte dal pane, l’attività della sezione Milano Nord-Ovest di Italia Nostra. Dopo il forzato fermo delle attività oggi e domani si riaccende anche il forno all’interno del polo museale di Cascina Favaglie a Cornaredo. Con il patrocinio del Comune torna la manifestazione "Festa del pane alle Favaglie". "Una volta la panificazione era un momento molto importante nelle corti - racconta Angelo Cogliati, segretario della sezione - per contribuire a diffondere tra i giovani i valori della tradizione nelle giornate dal 17 al 21 aprile realizziamo anche il laboratorio del pane per i ragazzi delle scuole". Oggi e domani, invece, dalle 10 distribuzione su prenotazione delle pagnotte. Il ricavato andrà servirà per finanziare i lavori dell’Area Museale.