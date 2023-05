A Bellinzago il debutto della Giunta Coesione territoriale, la grande novità

di Monica Autunno

Consiglio comunale fissato, nuova Giunta nominata: è in sella il nuovo esecutivo di Vivere Bellinzago guidato da Michele Avola, vincitore delle amministrative del 14. Non mancano i volti nuovi. La carica di vicesindaco è stata invece attribuita, come era stato anticipato, ad Angela Comelli, la sindaca uscente oggi vice. Per lei, che chiude dieci anni alla guida del paese, anche un assessorato inedito, quello alla Coesione territoriale: l’ex sindaca si occuperà dei rapporti con gli altri Comuni, dei progetti condivisi, delle relazioni con istituzioni, enti, ecomusei e parchi. Il consiglio comunale è fissato per il 30. "Siamo pronti - così Michele Avola - sebbene per noi di fatto l’attività non si sia interrotta che per poche ore". I decreti di nomina sono stati firmati negli ultimi giorni. Il sindaco Michele Avola manterrà le deleghe ad Attività agricole, sviluppo sostenibile ed ecologia, attività produttive, lavori pubblici, patrimonio, sicurezza e quella alle relazioni con il pubblico. Vicesindaca Angela Comelli, che avrà delega a Politiche sociali, bilancio e risorse umane, piano di governo del territorio ed edilizia abitativa, e, come si diceva, coesione territoriale. Una riconferma quella di Valentina Manenti, assessore a Sport, eventi, cultura, formazione, volontariato e partecipazione. Samuele Marazzita è il secondo uomo della coalizione, che, ricordiamolo a titolo di curiosità, rischiò il commissario per carenza di quote azzurre nel 2020. Marazzita sarà assessore a Politiche giovanili, comunicazione, protezione civile e innovazione tecnologica; un nuovo ingresso quello di Miriam Cuomo, neo assessora a Istruzione e famiglia. Numerose anche le deleghe attribuite a consiglieri di maggioranza: Paolo Domaneschi Ambiente, Sara Cantarelli Cultura, Barbara Scotti Politiche giovanili, Giancarlo Guerci avrà titolo di capogruppo. In attesa del consiglio comunale l’attività in municipio procede. Un progetto al via quello dell’asfaltatura in via Della Croce, "una via centralissima - così Avola -, ma rappezzata per interventi infrastrutturali e ormai molto malmessa. Volevamo procedere già in marzo, ma la situazione meteo era ancora precaria. Ora si parte, i cittadini dovranno tollerare qualche settimana di disagio". Poi l’illuminazione pubblica: "A giorni ratificheremo l’entrata in Cogeser Servizi che gestirà poi l’intervento. Urgentissimo. Vi sono zone del paese che sono eccessivamente al buio".