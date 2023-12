A 10 anni in scena con “Matilda“: "Da grande voglio fare l’attore"

Giorgio Ricchiuti, 10 anni, è un piccolo grande talento teatrale. Fa parte del cast di "Matilda il Musical" in scena al teatro Sistina di Roma tratto dal romanzo di Roal Dahl. Sarà in tournée nel 2024 nei principali teatri italiani. Il piccolo attore è figlio d’arte, la passione per il teatro gliel’ha trasmessa il papà Antonio, poliedrico attore, regista e direttore artistico nonché fondatore dell’associazione teatrale "Tutti all’opera", direttore del cinema teatro Eduardo di Opera e del Fellini di Rozzano. Lo spettacolo, per la prima volta in Italia, è firmato Massimo Romeo Piparo e basato sull’omonimo romanzo di Roald Dahl, uno dei libri più amati da tre generazioni, divenuto esilarante film grazie a Danny De Vito. Sul palco Giorgio si troverà con alcuni degli attori italiani più amati: Luca Ward, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, Giulia Fabbri nel ruolo della maestra Dolcemiele. E con un cast di giovanissimi che interpreteranno i ruoli dei compagni di giochi di Matilda. Come sei stato selezionato? "Ci hanno chiamato il martedì sera per fare le prove il sabato e dopo sei ore di full immersione mi hanno comunicato che ero stato inserito nel contesto". Sarai fra gli amici di gioco di Matilda, che ruolo avrai? "Interpreterò sia Eric che Tommy, ballerò e cantero. Siamo già stati in scena una settimana, a me piace molto recitare e ballare. E da grande vorrei fare l’attore".

A seguirlo è la mamma Luana e la sua prima fan e la sorella Matilde. "Ha fatto due anni di accademia, ha sempre avuto un grande interesse per il teatro – spiega il papà Antonio –. A quattro anni e mezzo, quando abbiamo rifatto “Buongiorno Principessa“ tratto da “La vita è bella“ lo abbiamo inserito nel ruolo di Giosuè all’Accademia del Musical di Novara. L’anno dopo è stato chiamato agli Arcimboldi e davanti a 2.500 persone parlava e presentava in maniera disinvolta". In Matilda il Musical tornerà in scena dal 7 gennaio ma con tutte le attenzioni dovute ai piccoli attori. "È un impegno stancante ma molto divertente – spiega il piccolo attore –. Mi chiameranno per andare in scena ma sono previsti anche riposi perché non posso trascurare la scuola".