Sciopero Atm di oggi, venerdì 26 aprile: orari, linee coinvolte. Ci sono fasce di garanzia?

Milano, 26 aprile 2024 – Mattinata di possibili disagi per i viaggiatori sulle linee di Atm, sotterranee e di superficie. Alle 8.45, infatti, è previsto l’inizio di uno sciopero che potrebbe complicare la giornata di lavoratori e, in generale, viaggiatori rimasti a casa in questa giornata di ponte.

Lo sciopero durerà fino alle 12.45. Incrociano le braccia i dipendenti di Atm aderenti al sindacato Confail Faisa, ma non è escluso che possano aggiungersi anche altri lavoratori. L’agitazione è proclamata a livello nazionale, con l’adesione della segreteria provinciale Sama Faisa Confail. Non sono previste fasce di garanzia, data la durata limitata al mattino.

La piattaforma

Lo sciopero è stato proclamato “per forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea; disaffezione al “mondo” dei trasporti; ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del trasporto pubblico locale; contratti nazionali di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze e per la sicurezza sul lavoro”.